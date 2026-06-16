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Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:57

2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle hazırlıklarını sürdürdüğü YKS 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından netleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kararlarına göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler, sınav giriş saatleri ve süreleri belli oldu. Peki, YKS ne zaman? İşte merakla beklenen kritik oturum saatleri ve ÖSYM sınav rehberi.

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2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

Üniversite kapılarını aralayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonuna katılan 2 milyon 425 bin 628 aday, haziran ayındaki zorlu oturumlarda ter dökecek. Sınav binalarına son giriş saatlerinden oturumların kaç dakika süreceğine kadar bilmeniz gereken tüm detaylar son kez adayların kontrolünde. İşte, 2026 YKS tarihi, saati ve sınav süreleri:

2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

YKS 2026 SINAVI: TYT NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması ve tüm adaylar için zorunlu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre TYT oturumu saat 10.15'te start alacak.

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2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

Adayların en çok dikkat etmesi gereken husus ise "15 dakika kuralı". Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına hiçbir aday alınmayacak. Toplamda 120 sorunun yer aldığı bu ilk oturumda öğrencilere 165 dakika süre tanınacak ve sınav saat 13.00'te sona erecek.

2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

AYT TARİHİ VE OTURUM SAATİ DETAYLARI

Lisans programlarını hedefleyen ve sayısal, eşit ağırlık, sözel puan türlerinde yarışacak adayların katılacağı Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Hafta sonunun ikinci gününde düzenlenen bu kritik sabah oturumu da tıpkı ilk gün gibi saat 10.15'te başlayacak.

160 sorudan sorumlu olan öğrencilerin bu oturumda tam 180 dakika (3 saat) süresi olacak ve oturum 13.15'te tamamlanacak.

2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Dil puanıyla tercih yapmayı planlayan adayların katılım sağlayacağı Yabancı Dil Testi (YDT), maratonun son ayağı olarak 21 Haziran 2026 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

Sınav saat 15.45'te başlayacak. Bu oturum için son giriş saati ÖSYM tarafından 15.30 olarak belirlendi. Adaylara 80 soru için 120 dakika (2 saat) süre verilecek, dolayısıyla YDT oturumu saat 17.45 itibarıyla son bulacak.

2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ([https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr)) adresi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla belgelerinin çıktısını alabiliyor.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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