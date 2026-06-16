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2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:57
2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle hazırlıklarını sürdürdüğü YKS 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından netleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kararlarına göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler, sınav giriş saatleri ve süreleri belli oldu. Peki, YKS ne zaman? İşte merakla beklenen kritik oturum saatleri ve ÖSYM sınav rehberi.