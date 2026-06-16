2026 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI? ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

Üniversite kapılarını aralayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonuna katılan 2 milyon 425 bin 628 aday, haziran ayındaki zorlu oturumlarda ter dökecek. Sınav binalarına son giriş saatlerinden oturumların kaç dakika süreceğine kadar bilmeniz gereken tüm detaylar son kez adayların kontrolünde. İşte, 2026 YKS tarihi, saati ve sınav süreleri: