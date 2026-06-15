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YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:28
YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla netleşen YKS 2026 sınav takvimi, milyonlarca adayın üniversite sınavı ne zaman sorusuna son noktayı koydu. Haziran ayının ortasına gelinmesiyle birlikte "Bu hafta sonu sınav var mı?" araştırmaları hız kazanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının gerçekleştirileceği resmi tarihler ve oturum saatleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu.