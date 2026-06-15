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Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:28

YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla netleşen YKS 2026 sınav takvimi, milyonlarca adayın üniversite sınavı ne zaman sorusuna son noktayı koydu. Haziran ayının ortasına gelinmesiyle birlikte "Bu hafta sonu sınav var mı?" araştırmaları hız kazanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarının gerçekleştirileceği resmi tarihler ve oturum saatleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu.

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YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte yükseköğretim kurumlarına geçiş yapacak milyonlarca öğrenci ve veli için heyecan zirveye ulaştı. Adayların uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü zorlu maratonda kritik dönemeç dönülürken, giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler tamamen takvime çevrildi. ÖSYM takvimi ile 2026 YKS oturum tarihleri ve saatleri takvimlerde işaretlendi.

YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK, BU HAFTA SONU MU?

Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yani 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre süreç iki güne yayılacak olup, adaylar hedefledikleri puan türlerine göre ilgili oturumlara katılım gösterecek.

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YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ VE SÜRELERİ

Sınav maratonu üç farklı oturumda tamamlanacak.

İlk oturum olan;

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.

İkinci oturum olan;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te start alacak; bu oturumda 180 dakika süre verilecek.

Dil puanıyla tercih yapacak öğrencilerin katılacağı üçüncü oturum;

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayarak 120 dakika sürecek.

YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

ÖSYM'DEN ADAYLARA KRİTİK "15 DAKİKA" UYARISI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması adına zamanlama konusunda çok katı bir kural uyguluyor. Sınav binasına giriş işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların en geç saat 10.00'da (öğleden sonraki oturum için 15.30'da) sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir aday, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle sınav binalarına alınmayacak.

YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Adayların sınav salonuna sorunsuz bir şekilde kabul edilebilmesi için yanlarında bulundurmaları zorunlu olan iki temel belge bulunuyor. Bunlardan ilki, üzerinde adayın fotoğrafının yer aldığı renkli ya da siyah-beyaz çıktı fark etmeksizin YKS Sınav Giriş Belgesi; ikincisi ise üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan güncel, fotoğraflı ve çipli Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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