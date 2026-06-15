YKS 2026 sınav takvimi: ÖSYM ile üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu?

ÖSYM'DEN ADAYLARA KRİTİK "15 DAKİKA" UYARISI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması adına zamanlama konusunda çok katı bir kural uyguluyor. Sınav binasına giriş işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların en geç saat 10.00'da (öğleden sonraki oturum için 15.30'da) sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir aday, her ne sebeple olursa olsun kesinlikle sınav binalarına alınmayacak.