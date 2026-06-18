ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

2026 YKS sınavı ile adaylar hayallerindeki üniversitede eğitim görmek için ter dökmeye hazırlanıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile büyük maratona dair sınav günleri, oturum saatleri ve adayların bilmesi gereken tüm detaylar netleşti. İlk aşama olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak olan süreç, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanarak bu yılın maratonuna nokta koyulacak.