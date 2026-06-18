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ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:25
ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!
Milyonlarca adayın üniversite hayalini gerçekleştirmek adına uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 2026 YKS için geri sayımda artık son günlere girildi. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturum halinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile tüm detaylar netleşti. Peki YKS ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek?