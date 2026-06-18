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Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:25

ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

Milyonlarca adayın üniversite hayalini gerçekleştirmek adına uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 2026 YKS için geri sayımda artık son günlere girildi. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturum halinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile tüm detaylar netleşti. Peki YKS ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

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ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

2026 YKS sınavı ile adaylar hayallerindeki üniversitede eğitim görmek için ter dökmeye hazırlanıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile büyük maratona dair sınav günleri, oturum saatleri ve adayların bilmesi gereken tüm detaylar netleşti. İlk aşama olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak olan süreç, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanarak bu yılın maratonuna nokta koyulacak.

ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak.

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ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

TYT NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması ve tüm adaylar için zorunlu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre TYT oturumu saat 10.15'te start alacak.

ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

AYT TARİHİ VE OTURUM SAATİ DETAYLARI

Lisans programlarını hedefleyen ve sayısal, eşit ağırlık, sözel puan türlerinde yarışacak adayların katılacağı Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Hafta sonunun ikinci gününde düzenlenen bu kritik sabah oturumu da tıpkı ilk gün gibi saat 10.15'te başlayacak.

160 sorudan sorumlu olan öğrencilerin bu oturumda tam 180 dakika (3 saat) süresi olacak ve oturum 13.15'te tamamlanacak.

ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Dil puanıyla tercih yapmayı planlayan adayların katılım sağlayacağı Yabancı Dil Testi (YDT), maratonun son ayağı olarak 21 Haziran 2026 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

Sınav saat 15.45'te başlayacak. Bu oturum için son giriş saati ÖSYM tarafından 15.30 olarak belirlendi. Adaylara 80 soru için 120 dakika (2 saat) süre verilecek, dolayısıyla YDT oturumu saat 17.45 itibarıyla son bulacak.

ÖSYM 2026 YKS Takvimi: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Adaylar dikkat!

Adayların en çok dikkat etmesi gereken husus ise "15 dakika kuralı". Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına hiçbir aday alınmayacak. Toplamda 120 sorunun yer aldığı bu ilk oturumda öğrencilere 165 dakika süre tanınacak ve sınav saat 13.00'te sona erecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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