Giriş Tarihi: 16.06.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:01

YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

YKS baraj kalktı mı sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz sene 180 ve 150 sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Bu yıl TYT, AYT ve YDT sınavına girecek öğrenciler YKS baraj var mı, kaldırıldı mı sorusunu yöneltmekte. Sınavdan aldıkları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Peki, YKS baraj puanı kaç 2023? YKS barajı geçmek için kaç net gerekiyor? İşte detaylar