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Haberler Fotohaber YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:01

YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

YKS baraj kalktı mı sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz sene 180 ve 150 sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı. Bu yıl TYT, AYT ve YDT sınavına girecek öğrenciler YKS baraj var mı, kaldırıldı mı sorusunu yöneltmekte. Sınavdan aldıkları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Peki, YKS baraj puanı kaç 2023? YKS barajı geçmek için kaç net gerekiyor? İşte detaylar

YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

YKS baraj kaç puan, kaldırıldı mı, neden kaldırıldı mı sorusu yanıt aramakta. 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek olan öğrenciler, YKS baraj puanı kaç, ne kadar net gerekiyor sorusuna yanıt aramakta. İşte detaylar

YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

YKS BARAJ KALKTI MI?

Geçtiğimiz sene SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştı.

Bu sene baraj puanı yer alıyor.

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YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS baraj kalktı mı 2023, var mı, kaldırıldı mı? ÖSYM TYT, AYT ve YDT YKS baraj puanı kaç, kaç net gerekiyor?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

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