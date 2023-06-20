Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
08:50
YKS CEVAP ANAHTARI 2023 | ÖSYM YKS soruları ve cevapları erişime açıldı! YKS(TYT, AYT, ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları BURADA
YKS soruları ve cevapları erişime açıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday aylar süren bir hazırlık ve yoğun temponun ardından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen TYT-AYT-YDT sınavlarına girmişlerdi. Sınavların ardından YKS soru ve cevap anahtarı ösym.gov.tr adresinden erişime açıldı. AYT, TYT soruları ve cevapları ile beraber YDT Yabancı dil testinin Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça cevap anahtarı da görüntülenebiliyor. 17 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan TYT sınavı düzenlenirken 18 Haziran Pazar günü de ikinci ve üçüncü oturum sınavları olan AYT ve YDT sınavları düzenlendi. Öğleden sonra girilen son oturumun 17.05 itibariyle bitmesinin ardından 2023 YKS sınavı geride kalmış oldu. Peki, 2023 YKS cevap anahtarı nasıl öğrenilir, nasıl sorgulanır? İşte, YKS AYT, TYT ve YDT soruları ve cevapları sorgulama ekranı...