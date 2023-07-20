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Haberler Fotohaber YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 10:38

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

Ek puanlı yerleştirme nedir, nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini koruyor. YKS sonuçları açıklandı ve tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Henüz tercih kılavuzu yayınlamazken öğrenciler YKS ek puanlı yerleştirme hakkında araştırmalara başlamış durumda. Ham puan, yerleştirme puanı, başarı sıralaması ve ek puanlı yerleştirme terimleri, ilk defa üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kafasını karıştırabiliyor. Peki, YKS ek puanlı yerleştirme ne işe yarar, kimler yararlanabilir? İşte konu hakkında detaylar

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

YKS ek puanlı yerleştirme ne işe yarar, nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini almış durumda. Meslek lisesi öğrencilerinin üniversite tercih döneminde kullanabileceği puan türü, okuldan alacağı puanla lisede öğrendiği mesleğin bölümünü üniversitede seçmesine yarıyor.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı sonuçlarda yer alıyor. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuduğu lise meslek lisesi değilse aday için önemi olan bir puan değildir, çünkü okuldan öğrenciye ek puan gelmez. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.

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YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NASIL OLUR?

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

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