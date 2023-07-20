YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

Ek puanlı yerleştirme nedir, nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini koruyor. YKS sonuçları açıklandı ve tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Henüz tercih kılavuzu yayınlamazken öğrenciler YKS ek puanlı yerleştirme hakkında araştırmalara başlamış durumda. Ham puan, yerleştirme puanı, başarı sıralaması ve ek puanlı yerleştirme terimleri, ilk defa üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kafasını karıştırabiliyor. Peki, YKS ek puanlı yerleştirme ne işe yarar, kimler yararlanabilir? İşte konu hakkında detaylar