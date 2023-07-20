YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME 2023: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı sonuçlarda yer alıyor. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuduğu lise meslek lisesi değilse aday için önemi olan bir puan değildir, çünkü okuldan öğrenciye ek puan gelmez. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.