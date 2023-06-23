YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, bugün yatar mı? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT üniversite snavı YKS gözetmen ücreti ne kadar 2023, kaç TL?

YKS gözetmen ücreti ne kadar 2023 yılı için araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapıldı. 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı üniversite sınavı, belirlenen sınav salonlarında binlerce görevlinin gözetiminde gerçekleşti. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavda görev alan kişiler, ''TYT, AYT, YDT 2023 YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, belli oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınavlarında görev alan kişilere yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak ödeme yapılıyor. Peki, ÖSYM YKS sınav gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte, 2023 YKS sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…