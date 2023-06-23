YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, bugün yatar mı? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT üniversite snavı YKS gözetmen ücreti ne kadar 2023, kaç TL?

YKS sınav görevlisi ücret ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen zorlu üniversite sınavı soruları karşısında milyonlarca aday ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince belirlenen sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek, sınavın güvenilir ve huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlamak için binlerce sınav gözetmeni görev aldı. Şimdi ise binlerce kişinin gözü kulağı ''2023 YKS gözetmen ücreti ne zaman yatar, bugün yatar mı?'' sorularının yanıtı için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Bina yönetici, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, gözetmen, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen gibi görevlerde bulunanlar ücretlerin ne kadar olduğunu da merak ediyor. Peki ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar 2023, kaç TL? İşte, detaylar…