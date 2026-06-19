YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?

YKS 2026: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te yapılacak.