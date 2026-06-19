Haberler
Fotohaber
YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:01
YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, sınav öncesinde adaylar ve veliler tarafından araştırılıyor. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav merkezlerine ulaşım konusunda yapılacak uygulamalara odaklandı. İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ve hangi şartlarda kullanılabileceği merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin resmi açıklamalar...