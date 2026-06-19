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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:01

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, sınav öncesinde adaylar ve veliler tarafından araştırılıyor. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav merkezlerine ulaşım konusunda yapılacak uygulamalara odaklandı. İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ve hangi şartlarda kullanılabileceği merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin resmi açıklamalar...

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YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?

Milyonlarca öğrencinin katılacağı YKS öncesinde ulaşım düzenlemeleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da sınava girecek adaylar, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. Özellikle sınav sabahı yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirler ve ücretsiz ulaşım kararları merak konusu oldu.

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?

YKS 2026: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te yapılacak.

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YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?

20-21 HAZİRAN 2026 YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

20-21 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınava girecek adaylar ile görevli öğretim görevlileri, entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri halinde toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?

YKS GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz ulaşım uygulaması, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınavın sona ermesinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek. Bu süre boyunca adaylar ve görevliler, entegrasyona dahil tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul’da toplu taşıma bedava mı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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