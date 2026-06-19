YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!

Geçerli Kimlik Belgesi: Sınava giriş belgesinin yanı sıra, adayın kimliğini kanıtlayan resmi bir belgeyi ibraz etmesi zorunlu. Bu kapsamda sadece fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı T.C. Kimlik Kartı (veya nüfus cüzdanı) ile geçerlilik süresi dolmamış pasaportlar kabul edilecek.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.