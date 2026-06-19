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YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:34
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların mağduriyet yaşamamaları için uyulması gereken temel kuralları hatırlattı. YKS günü mağduriyet yaşamak istemeyen adayların özellikle Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi konusunda titiz davranması gerekiyor. ÖSYM kuralları gereği, bazı belgeler olmadan adayların sınava girmesi mümkün değil. Peki, YKS'ye girerken hangi belgeler gerekli, giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?