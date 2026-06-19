Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:34

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların mağduriyet yaşamamaları için uyulması gereken temel kuralları hatırlattı. YKS günü mağduriyet yaşamak istemeyen adayların özellikle Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi konusunda titiz davranması gerekiyor. ÖSYM kuralları gereği, bazı belgeler olmadan adayların sınava girmesi mümkün değil. Peki, YKS'ye girerken hangi belgeler gerekli, giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

  • ABONE OL
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!

2026 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kurallara göre adayların sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınav binasına girebilmeleri için yanlarında şu iki belgeyi bulundurması şart:

YKS Sınava Giriş Belgesi: Adayların, sınavın ilgili oturumuna ait giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle edinmesi gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile güncel fotoğrafı bulunmak zorunda. Belge üzerinde ÖSYM amblemi hariç hiçbir yazı, not veya karalama yer almamalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!

Geçerli Kimlik Belgesi: Sınava giriş belgesinin yanı sıra, adayın kimliğini kanıtlayan resmi bir belgeyi ibraz etmesi zorunlu. Bu kapsamda sadece fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı T.C. Kimlik Kartı (veya nüfus cüzdanı) ile geçerlilik süresi dolmamış pasaportlar kabul edilecek.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | ÖSYM’den adaylara kritik sınav uyarısı!

ÖSYM' DEN ÖĞRENCİLERE BELGELER HAKKINDA UYARI!

Sınav giriş belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek, internetten renkli veya siyah-beyaz olarak alınacaktır. Giriş belgesinde adayın güncel fotoğrafının bulunması zorunludur ve belgenin hiçbir yerinde yabancı bir yazı, resim veya işaret yer almamalıdır.

Sınava girişte sürücü belgesi ve meslek kimlik kartları kesinlikle geçersizdir; adayların yanlarında T.C. Kimlik Kartı, soğuk damgalı ve güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da geçerli pasaport bulundurması gerekir. Kimlikteki fotoğrafın güncel olmaması ve görevlilerin kimlik tespitinde zorlanması durumunda adaylar sınava alınmayacak, alınsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA