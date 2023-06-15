Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:37
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
15:37
YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS' ye kaç kişi girecek?
Üniversite sınavına başvuru yapan aday sayısı merak ediliyor. ÖSYM tarafından bu sene YKS AYT TYT sınavlarına rekor sayıda başvuru olduğu açıklandı. Lise mezunu ve son sınıf öğrencilerinin üniversiteye gidebilmeleri için YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Bu noktada milyonlarca aday AYT TYT ve YDT Sınavları için aylardır hazırlık yapıyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınav öncesi sınava rekor sayıda kişinin başvurduğu açıklandı. Peki, 2023 YKS kaç kişi başvurdu, bu sene sınava kaç kişi girecek? İşte, yanıtı…