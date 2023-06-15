YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS’ ye kaç kişi girecek?

YKS sınavı bu hafta sonu yapılıyor. Senenin başından itibaren sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci aday AYT TYT ve YDT sınav soruları karşısında cumartesi ve pazar günü ter dökecek. Daha önce ÖSYM tarafından YKS sınavına kaç kişinin gireceği açıklanmıştı. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda YÖK Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrenciler için %25 ek kontenjan uygulaması yapacak. 12. Sınıf ikinci dönem konularının sorulmayacağı sınavda gelişmeler milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 YKS kaç kişi başvurdu, bu sene sınava kaç kişi girecek? İşte, yanıtı…