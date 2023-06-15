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Haberler Fotohaber YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS' ye kaç kişi girecek?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 15:37

YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS' ye kaç kişi girecek?

Üniversite sınavına başvuru yapan aday sayısı merak ediliyor. ÖSYM tarafından bu sene YKS AYT TYT sınavlarına rekor sayıda başvuru olduğu açıklandı. Lise mezunu ve son sınıf öğrencilerinin üniversiteye gidebilmeleri için YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Bu noktada milyonlarca aday AYT TYT ve YDT Sınavları için aylardır hazırlık yapıyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınav öncesi sınava rekor sayıda kişinin başvurduğu açıklandı. Peki, 2023 YKS kaç kişi başvurdu, bu sene sınava kaç kişi girecek? İşte, yanıtı…

YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS’ ye kaç kişi girecek?

YKS sınavı bu hafta sonu yapılıyor. Senenin başından itibaren sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci aday AYT TYT ve YDT sınav soruları karşısında cumartesi ve pazar günü ter dökecek. Daha önce ÖSYM tarafından YKS sınavına kaç kişinin gireceği açıklanmıştı. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda YÖK Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrenciler için %25 ek kontenjan uygulaması yapacak. 12. Sınıf ikinci dönem konularının sorulmayacağı sınavda gelişmeler milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 YKS kaç kişi başvurdu, bu sene sınava kaç kişi girecek? İşte, yanıtı…

YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS’ ye kaç kişi girecek?

2023 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavları üç oturum şeklinde 17-18 Haziran tarihlerinde bu hafta sonu düzenlenecek.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. Sınava giren kişi sayısı sınav sonrası belli olacak. Ancak 3 milyon 300 binden fazla adayın sınava katılması bekleniyor.

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YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS’ ye kaç kişi girecek?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 527 bin 463

Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 2 milyon 573 bin 136

Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 338 bin 14

YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS’ ye kaç kişi girecek?

YKS DETAYLI SINAV GÜNÜ VE SAATLERİ
YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YKS kaç kişi başvuruda bulundu? 2023 üniversite sınavına rekor sayıda başvuru sayısı! Bu hafta sonu YKS’ ye kaç kişi girecek?

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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