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Haberler Fotohaber YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:12

YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, Cumartesi ve Pazar günleri YKS sınavına girecekler. 2030 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu pazar günü gerçekleştirilecek. Bu noktada, sınava girecek öğrenciler ise, kalem ve silgi gibi gereçlerin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, YKS kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?

YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?

YKS sınavda kalem ve silgi veriliyor mu konusu, öğrencilerin sınav öncesinde en çok araştırdıkları arasında bulunuyor. 2023 YKS sınavı, bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavla ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından her sene olduğu gibi duyurulmuştu. Bu gelişme ile beraber YKS'de kalem ve silgi verilecek mi sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS'de kalem ve silgi dağılatacak mı, AYT'de ayrıca kalem silgi verilecek mi? İşte bilgiler…

YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?

YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS SINAVINA GÖTÜRÜLMESİ YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

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YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?
YKS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi 2023? YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar nelerdir?
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