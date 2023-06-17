YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenleniyor. İyi bir üniversitede lisans eğitimi alabilmek için üç oturumdan oluşan sınava katılım sağlayacak milyonlarca aday sabahın ilk saatleriyle beraber "YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar, ilk oturum TYT'de 165, ikinci oturum AYT'de 180, üçüncü oturum YDT'de ise 120 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, (TYT, AYT-YDT) 2023 YKS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!