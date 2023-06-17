YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

YKS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT-YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınava, üniversiteye geçiş yapacak milyonlarca öğrenci katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 17 Haziran Cumartesi bugün düzenlenecek olup adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile (TYT, AYT-YDT) 2023 YKS sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.