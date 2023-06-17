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Haberler Fotohaber YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:47

YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenleniyor. İyi bir üniversitede lisans eğitimi alabilmek için üç oturumdan oluşan sınava katılım sağlayacak milyonlarca aday sabahın ilk saatleriyle beraber "YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre adaylar, ilk oturum TYT'de 165, ikinci oturum AYT'de 180, üçüncü oturum YDT'de ise 120 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, (TYT, AYT-YDT) 2023 YKS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

YKS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT-YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınava, üniversiteye geçiş yapacak milyonlarca öğrenci katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 17 Haziran Cumartesi bugün düzenlenecek olup adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile (TYT, AYT-YDT) 2023 YKS sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

YKS NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VEKAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

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YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SAAT KAÇTA 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT-YDT ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 2023 YKS sınav süresi ve soru sayısı!

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, YKS sınav yerlerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.

Adaylar sınava girecekleri okul ve sıra numarası gibi bilgileri içeren YKS sınav belgesi alma işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.

YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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