YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri

İKİNCİ BÜYÜK AŞAMA: 2026 AYT TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ

Lisans programlarını hedefleyen ve puan türünü (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel) belirlemek isteyen öğrencilerin katılacağı ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Pazar sabahı düzenlenecek bu sınav da tıpkı TYT gibi saat 10.15'te başlayacak ve kapılar yine tam 10.00'da kapatılacak.

DİL ADAYLARININ SINAVI: 2026 YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS maratonunun üçüncü ve son perdesi olan Yabancı Dil Testi (YDT), yine 21 Haziran 2026 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek. Sınav saat 15.45'te başlayacak. Öğleden sonraki bu oturum için binalara son giriş saati 15.30 olarak açıklandı.