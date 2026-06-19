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Haberler Fotohaber YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri
Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:14

YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım bitti ve nihayet büyük sınav haftasına girildi. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınav maratonu bu hafta sonu yurt genelinde eş zamanlı olarak başlıyor. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler ve aileleri ise son hazırlıklarını tamamlamak üzere oturum saatlerine, kapı kapanış sürelerine ve testlerin kaç dakika süreceğine odaklandı. Peki, 2026 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının süreleri ve bilmeniz gereken kritik detaylar...

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YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuz doğrultusunda 2026-YKS sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam üç ayrı oturum şeklinde düzenlenecek üniversite giriş sınavında ilk aşama olan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü, Alan Yeterlilik ile Yabancı Dil testleri ise pazar günü tamamlanacak.

YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri

İLK MARATON BAŞLIYOR: 2026 TYT NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Üniversite hayali kuran tüm adayların girmesi zorunlu olan YKS'nin ilk oturumu yani Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adayların ortak müfredat bilgisini ölçen bu kritik sınav saat 10.15'te başlayacak. Ancak saat 10.00 itibarıyla sınav merkezlerine girişler bitecek.

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YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri

İKİNCİ BÜYÜK AŞAMA: 2026 AYT TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ

Lisans programlarını hedefleyen ve puan türünü (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel) belirlemek isteyen öğrencilerin katılacağı ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Pazar sabahı düzenlenecek bu sınav da tıpkı TYT gibi saat 10.15'te başlayacak ve kapılar yine tam 10.00'da kapatılacak.

DİL ADAYLARININ SINAVI: 2026 YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS maratonunun üçüncü ve son perdesi olan Yabancı Dil Testi (YDT), yine 21 Haziran 2026 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek. Sınav saat 15.45'te başlayacak. Öğleden sonraki bu oturum için binalara son giriş saati 15.30 olarak açıklandı.

YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri

YKS OTURUM SÜRELERİ VE SORU SAYISI

  • İlk gün oturumu olan TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Bu soruların dağılımı 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü) ve 20 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) şeklinde olacak. Sınavın toplam süresi ise 165 dakika (2 saat 45 dakika) olarak belirlendi. Buna göre saat 10.15'te başlayacak olan maraton, yasal bir ek süre hakkı bulunmayan adaylar için tam 13.00'te sona erecek.
  • AYT oturumunda adaylara 160 soruluk kitapçıklar verilecek ve kendi puan türlerine ait olan 80 soruyu çözmeleri istenecek. Sınavın toplam süresi 180 dakika (3 saat) olup, oturum saat 13.15'te neticelenecek.
  • Adaylara tercih ettikleri yabancı dilden toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların çözümü için tam 120 dakika (2 saat) süre tanınacak. YDT oturumu saat 17.45'te biterek 2026 YKS maratonu resmen tamamlanmış olacak.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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