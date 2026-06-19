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YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri
Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:14
YKS ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum saatleri ve sınav süreleri
Milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım bitti ve nihayet büyük sınav haftasına girildi. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınav maratonu bu hafta sonu yurt genelinde eş zamanlı olarak başlıyor. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler ve aileleri ise son hazırlıklarını tamamlamak üzere oturum saatlerine, kapı kapanış sürelerine ve testlerin kaç dakika süreceğine odaklandı. Peki, 2026 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarının süreleri ve bilmeniz gereken kritik detaylar...