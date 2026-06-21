YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

Sistemin temelinde her doğru ve yanlışın nete çevrilmesi (4 yanlış 1 doğruyu götürür) ve bu netlerin test ortalamalarına göre puana dönüştürülmesi yer alır. Ardından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) da eklenerek adayın yerleştirme puanı oluşturulur. Bu yüzden "kaç net kaç puan yapar?" sorusunun kesin bir karşılığı yoktur; ancak net arttıkça puan ve sıralamanın logaritmik şekilde yükseldiği bilinir.

Genel olarak TYT'de orta seviye bir net (60–70 bandı), AYT'de ise alanına göre 20–40 net aralığı, adayları yüz binler bandına taşıyabilirken; daha yüksek TYT ve AYT kombinasyonları ilk on binlere kadar ciddi sıçramalar sağlayabilir. YDT için ise özellikle dil puan türünde yüksek netler doğrudan sıralamayı belirleyen en kritik faktördür.

Özetle YKS'de başarıyı belirleyen şey yalnızca net sayısı değil; TYT–AYT dengesi, testlerin zorluk düzeyi ve OBP katkısıdır. Bu yüzden her aday için "standart bir dönüşüm tablosu" yerine, yılın verilerine göre değişen dinamik bir hesaplama sistemi geçerlidir.

YKS'de net başına alınan puan, sınavın zorluğuna ve o yılki yığılmalara göre değişir. Ancak standart bir ortalamayla; TYT'de Türkçe ve Matematik netleri ortalama 3-3.3 puan, Fen ve Sosyal netleri ise 1.5-2 puan getirir. AYT'de ise her bir net alan testine göre yaklaşık 2.5 ile 4 puan aralığında katkı sağlar.

Buna göre, lisans (4 yıllık) ortalama bölümlere yerleşmek için 120 soru üzerinden ortalama 70 - 80 net yapmış olmak gerekir.