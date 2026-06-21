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Haberler Fotohaber YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı
Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 10:39

YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyen YKS 2026 maratonu tüm hızıyla devam ederken, TYT ve AYT oturumlarının ardından gözler bu kez YKS net hesaplama ve puan dönüşümüne çevriliyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, ÖSYM'nin standart sapma ve ağırlıklandırma sistemi nedeniyle "YKS'de kaç net kaç puan eder" sorusunun net bir karşılığı olup olmadığını araştırıyor.

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YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

TYT-AYT-YDT net hesabı, yerleştirme puanını ve sıralamayı doğrudan belirlediği için YKS puan hesaplama formülü sınav sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS puan hesaplama 2026 sürecinde adayların elde ettiği TYT, AYT ve YDT netleri ayrı ayrı değerlendirilerek puana dönüştürülür. YKS'de kaç net kaç puan eder ve kaç bin sıralama getirir sorusu, OBP ve standart sapma nedeniyle her yıl farklı sonuçlar verir. TYT-AYT-YDT net hesabı sonucunda oluşan yerleştirme puanı, adayın tercih sürecindeki sıralamasını belirleyen temel kriterdir.

YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS puan hesaplama sistemi; TYT, AYT ve YDT netlerinin doğrudan toplanmasından çok, ÖSYM'nin belirlediği standart sapma ve katsayı ağırlıkları üzerinden oluşturulan daha karmaşık bir yapıya dayanır. Bu nedenle aynı netler her yıl farklı puan ve sıralama aralıklarına karşılık gelebilir. Özellikle TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 oranında etkili olduğu YKS'de, küçük net artışları bile binlerce kişilik sıralama farkı yaratabilir.

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YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

YKS NET HESAPLAMA FORMÜLÜ NASIL UYGULANIR?

YKS puan hesaplama işlemlerinin ilk ve en kritik adımı net sayısını bulmaktır. ÖSYM'nin uyguladığı resmi kurala göre, sınavdaki her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı nötrler yani eler. Boş bırakılan sorular ise herhangi bir artı veya eksi puan değerine sahip değildir.

Temel formül şu şekildedir:

NET SAYISI = DOĞRU SAYISI - YANLIŞ SAYISI/4

Örneğin; TYT Türkçe testinde 30 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın toplamda 2 neti eksilir ve bu dersteki ham neti 28 olarak kayıtlara geçer. Tüm alt testler için bu formül ayrı ayrı uygulanır.

YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

YKS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

Sistemin temelinde her doğru ve yanlışın nete çevrilmesi (4 yanlış 1 doğruyu götürür) ve bu netlerin test ortalamalarına göre puana dönüştürülmesi yer alır. Ardından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) da eklenerek adayın yerleştirme puanı oluşturulur. Bu yüzden "kaç net kaç puan yapar?" sorusunun kesin bir karşılığı yoktur; ancak net arttıkça puan ve sıralamanın logaritmik şekilde yükseldiği bilinir.

Genel olarak TYT'de orta seviye bir net (60–70 bandı), AYT'de ise alanına göre 20–40 net aralığı, adayları yüz binler bandına taşıyabilirken; daha yüksek TYT ve AYT kombinasyonları ilk on binlere kadar ciddi sıçramalar sağlayabilir. YDT için ise özellikle dil puan türünde yüksek netler doğrudan sıralamayı belirleyen en kritik faktördür.

Özetle YKS'de başarıyı belirleyen şey yalnızca net sayısı değil; TYT–AYT dengesi, testlerin zorluk düzeyi ve OBP katkısıdır. Bu yüzden her aday için "standart bir dönüşüm tablosu" yerine, yılın verilerine göre değişen dinamik bir hesaplama sistemi geçerlidir.

YKS'de net başına alınan puan, sınavın zorluğuna ve o yılki yığılmalara göre değişir. Ancak standart bir ortalamayla; TYT'de Türkçe ve Matematik netleri ortalama 3-3.3 puan, Fen ve Sosyal netleri ise 1.5-2 puan getirir. AYT'de ise her bir net alan testine göre yaklaşık 2.5 ile 4 puan aralığında katkı sağlar.

Buna göre, lisans (4 yıllık) ortalama bölümlere yerleşmek için 120 soru üzerinden ortalama 70 - 80 net yapmış olmak gerekir.

YKS PUAN HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç net kaç puan eder, kaç bin sıralama getirir? TYT-AYT-YDT net hesabı

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) HESAPLAMAYA NASIL EKLENİR?

Sınav netlerinden elde edilen ham puana, adayın lisedeki akademik başarısını temsil eden Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenerek nihai "Yerleştirme Puanı" oluşturulur. OBP hesabı yapılırken lise mezuniyet diploma notu baz alınır.

Süreç şu adımlarla ilerler:

İlk olarak lise diploma notu (50-100 arası) 5 katsayısıyla çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP değerine dönüştürülür.

Elde edilen bu OBP değeri, genel katsayı olan 0,12 ile çarpılır.

Çıkan sonuç (en düşük 30, en yüksek 60 puan) adayın ham YKS puanına doğrudan eklenir.

Not: Bir önceki yıl YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adayların OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0,06 olarak uygulanır.

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