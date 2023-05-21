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Haberler Fotohaber YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.05.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 11:01

YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklanacak. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç oturumun olacağı YKS giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanıyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı. Peki YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri açıklaması bekleniyor. 2023 Haziran'da düzenlenecek sınava her yıl olduğu gibi binlerce kişi katılım sağlayacak. Adaylar belgelerin erişime açılmasıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bu belgelerini sorgulayabilecek. Hal böyleyken ise "YKS sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve ilgili tüm bilgiler…

YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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