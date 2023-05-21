YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklanacak. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç oturumun olacağı YKS giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanıyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı. Peki YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?