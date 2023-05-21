YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM AİS 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri açıklaması bekleniyor. 2023 Haziran'da düzenlenecek sınava her yıl olduğu gibi binlerce kişi katılım sağlayacak. Adaylar belgelerin erişime açılmasıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bu belgelerini sorgulayabilecek. Hal böyleyken ise "YKS sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve ilgili tüm bilgiler…