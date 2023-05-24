YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS sınav giriş yerleri 2023 yılı için bekleniyor. Takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sayılı günler kala gözler TYT, AYT, YDT giriş yerleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları adayların gündemindeki yerini aldı. Hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tavsiyesi doğrultusunda üniversite sınavı giriş yerleri için ÖSYM AİS ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı ve sorgulama ekranı...