YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS SINAV TARİHİ 2023: ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) toplam üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) tarihlerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 tarihinde

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 tarihinde ve sabah oturumunda

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde ve öğleden sonra oturumunda uygulanacak.