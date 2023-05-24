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Haberler Fotohaber YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:06

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS sınav giriş yerleri 2023 yılı için bekleniyor. Takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sayılı günler kala gözler TYT, AYT, YDT giriş yerleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları adayların gündemindeki yerini aldı. Hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tavsiyesi doğrultusunda üniversite sınavı giriş yerleri için ÖSYM AİS ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı ve sorgulama ekranı...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS sınav giriş yerleri son dakika açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda düzenlenen üniversite sınavı bu yıl Haziran ayında yapılacak. Sınav öncesi giriş yerleri belgesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Geri sayım devam ederken 2023 YKS sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Sınav gününe doğru üniversite adaylarının ÖSYM AİS ile YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ziyareti sıklaştı. Peki, YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS SINAV TARİHİ 2023: ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) toplam üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) tarihlerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 tarihinde

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 tarihinde ve sabah oturumunda

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde ve öğleden sonra oturumunda uygulanacak.

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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ/BELGESİ SORGULA: ÖSYM ile YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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