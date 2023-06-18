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Haberler Fotohaber YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI (TYT, AYT, YDT) 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 18:39

YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI (TYT, AYT, YDT) 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci oturumu TYT geçtiğimiz gün tamamlanırken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün yapılacak. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen üniversite sınavı ikinci oturumu AYT'de kendilerine yöneltilen Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 160 soruya cevap verecek. YDT'de ise başvuruda bulunulan yabancı dile ait soruları çözecek. İyi bir üniversite hayali ile YKS soruları cevaplayacak olan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirecek. YKS soruları ve cevapları SABAH'ta olacak! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI TYT, AYT, YDT 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

YKS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de! Üniversite sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. İkinci ve üçüncü oturum AYT ve YDT ise 18 Haziran Pazar günü düzenleniyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın hemen ardından yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanır yayımlanmaz YKS soruları ve cevapları an itibariyle açıklandı. YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde 3 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla toplam 3 oturumda tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.

YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI TYT, AYT, YDT 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 YKS soru ve cevap anahtarı açıklandı. YKS soruları ve cevapları ile adaylar YKS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

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YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI TYT, AYT, YDT 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

ÖSYM YKS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.

2023-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)

YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI TYT, AYT, YDT 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

2023 YKS KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI TYT, AYT, YDT 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

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