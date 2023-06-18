YKS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI (TYT, AYT, YDT) 2023: Üniversite sınavı YKS soruları ve cevapları PDF görüntüle ve tıkla-indir!

YKS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de! Üniversite sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. İkinci ve üçüncü oturum AYT ve YDT ise 18 Haziran Pazar günü düzenleniyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın hemen ardından yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanır yayımlanmaz YKS soruları ve cevapları an itibariyle açıklandı. YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde 3 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla toplam 3 oturumda tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.