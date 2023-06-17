YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile beraber araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Bu hafta sonu TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen üniversite sınavında milyonlarca aday ter dökecek. 17 Haziran bugün yapılan ilk oturum TYT'de adaylara toplam 120 soru sorulacak. Sınavın ardından "Bu sene YKS soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugünün testini tamamlayanlar, sosyal medya hesapları üzerinden YKS sınavının zor olup olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile AYT-YDT, TYT soruları zorluk ve kolaylık durumları…