YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası gündeme geldi. TYT, AYT-YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlanan üniversite sınavında adayların hangi soru ve konularda zorlandığı merak ediliyor. Bu noktada ise "Bu sene YKS sınavı Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusu yanıt aramaya başladı. TYT sınav yorumları ve zorluk seviyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sınav sonrası öğrenciler, Twitter ve diğer sosyal paylaşım platformları üzerinden sınavın zorluk derecesi hakkında yorumlar yapıyor. Peki, YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı, AYT-YDT ve TYT soruları nasıldı? İşte 2023 YKS sınav yorumları…