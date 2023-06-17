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Haberler Fotohaber YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:46

YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile beraber araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Bu hafta sonu TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen üniversite sınavında milyonlarca aday ter dökecek. 17 Haziran bugün yapılan ilk oturum TYT'de adaylara toplam 120 soru sorulacak. Sınavın ardından "Bu sene YKS soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugünün testini tamamlayanlar, sosyal medya hesapları üzerinden YKS sınavının zor olup olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile AYT-YDT, TYT soruları zorluk ve kolaylık durumları…

YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası gündeme geldi. TYT, AYT-YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlanan üniversite sınavında adayların hangi soru ve konularda zorlandığı merak ediliyor. Bu noktada ise "Bu sene YKS sınavı Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusu yanıt aramaya başladı. TYT sınav yorumları ve zorluk seviyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sınav sonrası öğrenciler, Twitter ve diğer sosyal paylaşım platformları üzerinden sınavın zorluk derecesi hakkında yorumlar yapıyor. Peki, YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı, AYT-YDT ve TYT soruları nasıldı? İşte 2023 YKS sınav yorumları

YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

2023 YKS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2023 YKS sınavına giren adaylar YKS zor muydu, kolay mıydı? soru yorumlarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #YKS2023 etiketiyle paylaşıyor.

Sınavın tamamlanması sonrası gelen yorumlardan bazılarını sizler için paylaşacağız.

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YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

YKS NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VEKAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS sınav yorumları: ÖSYM ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav soruları nasıldı, AYT-YDT, TYT zor muydu kolay mıydı?

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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