YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

YKS SINAVINA GÖTÜRÜLMESİ YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu,
saat (kol saati ve her türlü saat),
Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;
Anahtarlık, her türlü araç anahtarı,
Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç),