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Haberler Fotohaber YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:49

YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

Bu hafta sonu düzenlenecek YKS sınavı öncesi milyonlarca öğrenci YKS' ye girerken yanımıza almamız gereken şeyler nelerdir sorguluyor. Uzun süredir bu sınava hazırlanan öğrenciler sınav anında stresi en aza indirmek, olası kötü durumları önlemek için YKS sınavı girişinde neler gerekli, sınava girerken neler yasak öğrenmek istiyor. Temel Yeterlilik Sınavı TYT cumartesi, Alan Yeterlilik Sınavı AYT ve Yabancı Dil Testi YDT pazar günü gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci aylardır hazırlık yaptığı sınavın soruları karşısında ter dökecek. Öğrenciler son hazırlıklarını yaparken sınava girerken yanımıza ne almalıyız sorguluyor. İşte, YKS sınavı öncesi mutlaka bilinmesi gerekenler…

YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

Üniversite hayali kurarak, aylardır çalışma yapan öğrenciler bu hafta sonu YKS sınavına girmeye hazırlanıyor. Sınava ilk defa girecek ya da tekrar hatırlamak isteyen öğrenciler üniversite sınavına girerken yanımıza ne almalıyız sorguluyor. Bu noktada cumartesi ve pazar günü yapılacak TYT, AYT ve YDT sınavı öncesi sınava gireceği okula gitmeden önce öğrenciler YKS sınavı girişinde neler gerekli, sınava girerken neler yasak öğrenmek istiyor. İşte, YKS sınavı öncesi mutlaka bilinmesi gerekenler…

YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

YKS SINAVINA GÖTÜRÜLMESİ YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu,

saat (kol saati ve her türlü saat),

Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;

Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;

Anahtarlık, her türlü araç anahtarı,

Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç),

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YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)

Banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır

YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

YKS'YE SU VE SAAT İLE GİRİLİR Mİ?
Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilicekler. Ayrıca Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlandığı için öğrenciler sınava saatle giremeyecek. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

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