YKS SINAVI ÖNCESİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKENLER|| Yükseköğretim Sınavı YKS’ye girerken yanımıza almamız ya da almamamız gerekenler listesi 2023

YKS'YE SU VE SAAT İLE GİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilicekler. Ayrıca Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlandığı için öğrenciler sınava saatle giremeyecek. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.