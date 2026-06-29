Haberler
Fotohaber
YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:03
YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi 2026 yılı için yüz binlerce adayın odak noktası haline geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversite sınavının ardından, TYT, AYT ve YDT puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler gün sayıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kritik güne dair güncel takvim ve sorgulama detayları.