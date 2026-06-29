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Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:03

YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi 2026 yılı için yüz binlerce adayın odak noktası haline geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversite sınavının ardından, TYT, AYT ve YDT puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler gün sayıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kritik güne dair güncel takvim ve sorgulama detayları.

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YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme süreci başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üç oturumlu maratonun ardından gözler tamamen resmi duyurulara çevrildi. Üniversite kapılarını aralamak isteyen adaylar ve aileleri, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek puanlarla birlikte tercih listelerini oluşturmak için hazırlıklanacak.

YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE 2026 YKS SONUÇ GÜNÜ NETLEŞTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılın başında yayımlanan ve güncelliğini koruyan resmi sınav takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

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YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait elde ettikleri puanları internet üzerinden hızlıca sorgulayabilecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM şifreleri ile kurumun resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmak durumunda.

YKS sonuç tarihi 2026: ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik dönem olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve kesin tarihleri yayımlamadı ancak geçmiş yılların takvim pratiklerine bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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