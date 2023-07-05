YKS sonuçları 2023 ÖSYM açıklamasıyla bekleniyor! AYT, TYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, erken açıklanır mı?

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ADAYLAR İLE PAYLAŞILDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite sınavında yer alan üç oturuma ait soru ve cevapların olduğu kitapçıkları adaylar ile paylaştı.İşte, kitapçıklar:

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI



ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)



YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)



YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)



YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)



YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)