YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenci bugün üniversite hayali ile YKS sınavının ikinci ayağı olan AYT ve YDT oturumlarına giriş yaptı. Öte yandan adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde YKS sonuçları açıklanma tarihini duyurmuştu. İşte, o tarih ve detayları...