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Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:49

YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2026 YKS maratonu dün gerçekleştirilen TYT oturumuyla başladı. Bugün ise AYT ve YDT etabı gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkış yapan adaylar ise 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz gün yayımladığı takvimde YKS sonuçları açıklanma tarihini duyurdu.

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YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenci bugün üniversite hayali ile YKS sınavının ikinci ayağı olan AYT ve YDT oturumlarına giriş yaptı. Öte yandan adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde YKS sonuçları açıklanma tarihini duyurmuştu. İşte, o tarih ve detayları...

YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

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YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle kolayca öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine odaklanacak. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

ÖSYM, 2026 YKS tercih takvimini ise henüz yayımlamadı. Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'ta başlamıştı.

YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Bu yıl sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih sürecinin yine Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması tahmin ediliyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.

YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

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