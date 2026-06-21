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YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:49
YKS SONUÇLARI 2026 açıklanma tarihi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2026 YKS maratonu dün gerçekleştirilen TYT oturumuyla başladı. Bugün ise AYT ve YDT etabı gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkış yapan adaylar ise 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz gün yayımladığı takvimde YKS sonuçları açıklanma tarihini duyurdu.