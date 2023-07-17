YKS SONUÇLARI 2023 BELLİ OLUYOR! ÖSYM son dakika açıklaması ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları 2023 ÖSYM son dakika açıklandı duyurusu için geri sayıma başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Tercih döneminde TYT, AYT, YDT puanlarına göre 2 yıllık veya 4 yıllık üniversiteleri tercih edecek adaylar erken açıklanma ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı; sonuç.osym.gov.tr linkinde üniversite sınav sonuç belgelerini bekliyor. YKS sınav sonuçları açıklandı mı sorusu anbean araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM'den verilen sonuç tarihi için sayılı günler kaldı. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı, bugün açıklanacak mı? İşte, tüm merak edilenler…