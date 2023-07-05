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Haberler Fotohaber YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:34

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üç oturum halinde düzenlenen üniversiteye geçiş sınavı 17-18 Haziran'da uygulanmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 – 18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT ve TYT olarak üç farklı oturumda yapıldı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası sorgulanıyor. ÖSYM üniversite sınav sonuçları için kesin tarihi verdi. Adaylar katılım gösterdikleri sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda hayal ettikleri üniversiteler için tercihte bulunacaklar. MEB LGS sonuçlarını beklenenden 3 gün önce açıklaması sebebiyle adaylar YKS sonuçları erken açıklanır mı merak ediliyor. Milyonlarca aday sonuçlara kilitlenmiş durumda. Peki, YKS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte, YKS sonuçları sorgulama tarihi…

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları sınava katılım sağlayan 3 milyon 527 bin 463 adayın gündeminde. ÖSYM üniversite sınav sonuçları için kesin tarihi verdi. 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusu milyonlarca adayın gündeminde. Hayal ettikleri bölüm ve üniversite için uzun ve yorucu bir temponun ardından haziran ayında TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren adaylar YKS sonuç açıklanma tarihi 2023 için araştırma yapıyor. Sorgulamalar ÖSYM sonuç ekranında olacak. Peki, YKS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, yanıtlar…

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM sınav takvimine göre üniversite sınavı adı da verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2023) 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşti.

TYT, AYT, YDT oturumları tamamlanırken soru ve cevaplar adaylar ile paylaşıldı. ÖSYM ise YKS sonuç tarihini açıkladı:

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YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

Açıklanan sonuç tarihine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek sonuçlar puan türlerine göre ayrı ayrı listelenecek.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki senelere bakıldığında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarını erken açıklayabiliyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar, sık sık sonuç ekranını kontrol ediyor.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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