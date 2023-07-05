Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
07:34
YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üç oturum halinde düzenlenen üniversiteye geçiş sınavı 17-18 Haziran'da uygulanmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 – 18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT ve TYT olarak üç farklı oturumda yapıldı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası sorgulanıyor. ÖSYM üniversite sınav sonuçları için kesin tarihi verdi. Adaylar katılım gösterdikleri sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda hayal ettikleri üniversiteler için tercihte bulunacaklar. MEB LGS sonuçlarını beklenenden 3 gün önce açıklaması sebebiyle adaylar YKS sonuçları erken açıklanır mı merak ediliyor. Milyonlarca aday sonuçlara kilitlenmiş durumda. Peki, YKS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte, YKS sonuçları sorgulama tarihi…