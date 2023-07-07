YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 07.07.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 08:04

YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Lisans veya ön lisans eğitim almak isteyen adaylar, Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağladı. ÖSYM takvimine göre 3 oturumlu YKS sınav sonuçları Temmuz ayında duyurulacak. Sonuçların açıklanması ardından tercih ekranı erişime açılacak. Tercih işlemleri YKS puanları, üniversitelerin taban ve tavan puanları ile branş sıralamalarına göre gerçekleştirilecek. TYT sonuçları ile AYT sonuçları bu noktada önem arz edecek. Peki, 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Üniversite sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile açıklandı. İşte; TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları bugün açıklanır mı sorusunun cevabı.