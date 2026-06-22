YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, dün YKS'nin ikinci aşaması olan AYT ve YDT oturumlarında ter döktü. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre YKS sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu.