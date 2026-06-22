Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:44

YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

2026 YKS maratonu hafta sonu gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT etaplarıyla birlikte sona erdi. Sınavlara katılım sağlayan adaylar ise YKS sonuçları açıklanma tarihini merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz gün yayımladığı takvimle tarihleri duyurdu. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

  • ABONE OL
YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, dün YKS'nin ikinci aşaması olan AYT ve YDT oturumlarında ter döktü. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre YKS sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu.

YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle kolayca öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine odaklanacak. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

ÖSYM, 2026 YKS tercih takvimini ise henüz yayımlamadı. Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'ta başlamıştı.

YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Bu yıl sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih sürecinin yine Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması tahmin ediliyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.

YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA