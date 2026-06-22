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YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:44
YKS SONUÇLARI açıklanma tarihi: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
2026 YKS maratonu hafta sonu gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT etaplarıyla birlikte sona erdi. Sınavlara katılım sağlayan adaylar ise YKS sonuçları açıklanma tarihini merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz gün yayımladığı takvimle tarihleri duyurdu. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?