Haberler
Fotohaber
YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:59
YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?
2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye giriş sınavına katılan adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini korurken, öğrenciler puan bilgilerine ulaşmak için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor.