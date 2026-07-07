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Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:59

YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye giriş sınavına katılan adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini korurken, öğrenciler puan bilgilerine ulaşmak için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor.

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YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday, puanların ilan edilmesiyle birlikte tercih sürecine hazırlanacak.

YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak. Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren sınav puanlarını ve sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait elde ettikleri puanları internet üzerinden hızlıca sorgulayabilecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM şifreleri ile kurumun resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmak durumunda.

YKS SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM tarihi açıkladı! YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik dönem olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve kesin tarihleri yayımlamadı ancak geçmiş yılların takvim pratiklerine bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ÖSYM #YKS

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