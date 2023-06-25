YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu! (TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

YKS sonuç tarihi 2023 gündemdeki yerini aldı. 17 – 18 Haziran tarihleri arasında üç oturumda yapılan üniversite sınavı sonrası adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak soruları aratılıyor. Öğrenciler TYT, YDT ve AYT sınavlarına girdi ve alacakları puanlarla birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. LGS sonuçlarının beklendiğinden erken açıklanmasıyla birlikte öğrenciler," YKS sonuçları erken açıklanır mı 2023?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden sorgulamalar yapılabilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte konu hakkında detaylar