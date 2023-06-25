YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu! (TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Üniversite sınavı üç oturumda 17 – 18 Haziran tarihlerinde alındı ve sonuçlar için bekleyiş başlamış durumda. TYT, YDT ve AYT oturumları sonrası öğrenciler YKS sonuçları 2023 için bekleyişe geçti. İşte konu hakkında detaylar