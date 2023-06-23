YKS SINAV SONUÇLARI 2023 erken açıklanır mı? ÖSYM ile TYT, AYT, YDT / YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih adaylar ile paylaşıldı. Temmuz ayında sonuçlar adaylar ile buluşacak. AYT, YDT, TYT YKS sonuçları 2023 sorgulama işlemleri bekleniyor. Adaylar, erken açıklanma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar…