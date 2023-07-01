YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, ayın kaçında belli olacak soruları aratılmaya devam ediyor. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda gerçekleşen üniversite sınavına milyonlarca öğrenci katıldı ve sınav sonuçları için bekleyişe geçti. İşte YKS sonuç tarihi 2023…