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Haberler Fotohaber YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 18:39

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. 17 – 18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT ve TYT oturumlarına giren adaylar YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman belli olacak sorularına yanıt aramakta. Oturumların sona ermesiyle puan hesaplamaya başlayan adaylar, ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) erişime açıldıktan sonra sınavdan aldıkları puanları öğrenebilecekler. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, erken açıklanır mı? İşte son dakika üniversite sınavı sonuçları hakkında detaylar

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, ayın kaçında belli olacak soruları aratılmaya devam ediyor. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda gerçekleşen üniversite sınavına milyonlarca öğrenci katıldı ve sınav sonuçları için bekleyişe geçti. İşte YKS sonuç tarihi 2023…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YKS OTURUMLARI SONA ERDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (üniversite sınavı), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi. 3 milyondan fazla adayın başvurduğu sınava katılım oldukça yoğun oldu.

1.Oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi; 2.Oturum AYT ve 3.Oturum: YDT 18 Haziran Pazar günü gerçekleşti.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ADAYLAR İLE PAYLAŞILDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite sınavında yer alan üç oturuma ait soru ve cevapların olduğu kitapçıkları adaylar ile paylaştı.İşte, kitapçıklar:

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları bekleniyor!

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM takvimine bakıldığında YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki yıllar incelendiğinde erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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