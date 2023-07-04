Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:19

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM kritik tarihi açıkladı! Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı, hangi gün ilan edilecek?

YKS sonuçları 2023 hakkında son dakika araştırmaları devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 – 18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT ve TYT olarak üç farklı oturumda yapıldı. Sınava giren milyonlarca aday YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ilan edilecek sorularına yanıt arıyor. ÖSYM üniversite sınav sonuçları için kesin tarihi verdi. MEB LGS sonuçlarını beklenenden 3 gün önce açıklaması sebebiyle adaylar YKS sonuçları erken açıklanır mı telaşı içerisinde. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz öğrenciler sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları öğrenebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar