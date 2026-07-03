2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda! İşte üniversite sınav sonuç tarihi

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Üniversite adaylarının her yıl en çok merak ettiği konuların başında, ilan edilen tarihten önce bir açıklama gelip gelmeyeceği sorusu yer alıyor. Geçmiş yıllardaki veri işleme süreçleri incelendiğinde, ÖSYM'nin değerlendirmeleri planlanandan birkaç gün önce tamamlayarak sürpriz erken açıklamalar yaptığı görüldü. 2026 yılı için de optik okuma ve veri kontrol süreçlerinin hızla tamamlanması durumunda, sonuçların 22 Temmuz'dan bir veya iki gün önce dijital sisteme yüklenebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.