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Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:37

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda! İşte üniversite sınav sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından haziran ayında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından milyonlarca öğrencinin ve velinin gözü kulağı 2026 YKS sonuç tarihi kapsamında resmi duyurulara çevrildi. Geleceklerini şekillendirecek puanları öğrenmek isteyen üniversite adayları, dijital platformlarda güncel takvimi yakından takip ediyor. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda! İşte üniversite sınav sonuç tarihi

20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde tamamlanan zorlu maratonun değerlendirme süreci ÖSYM tarafından titizlikle yürütülüyor. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi olmak üzere tüm kitapçıkların optik okumaları sürerken, adaylar elde edecekleri başarı sıralamaları için şimdiden gün sayıyor. YKS sınav sonuçları için takvimlerde o tarih işaretlendi.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda! İşte üniversite sınav sonuç tarihi

ÖSYM RESMİ TAKVİMİ: 2026 YKS SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin paylaştığı resmi 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihte TYT, AYT ve YDT oturumlarına dair tüm puan türleri ile adayların Türkiye geneli başarı sıralamaları eş zamanlı olarak erişime açılacak.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda! İşte üniversite sınav sonuç tarihi

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Üniversite adaylarının her yıl en çok merak ettiği konuların başında, ilan edilen tarihten önce bir açıklama gelip gelmeyeceği sorusu yer alıyor. Geçmiş yıllardaki veri işleme süreçleri incelendiğinde, ÖSYM'nin değerlendirmeleri planlanandan birkaç gün önce tamamlayarak sürpriz erken açıklamalar yaptığı görüldü. 2026 yılı için de optik okuma ve veri kontrol süreçlerinin hızla tamamlanması durumunda, sonuçların 22 Temmuz'dan bir veya iki gün önce dijital sisteme yüklenebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda! İşte üniversite sınav sonuç tarihi

YKS PUAN SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILACAK?

Sonuçların ilan edildiği dakika itibarıyla adaylar, puanlarını ÖSYM'nin resmi internet platformları üzerinden öğrenebilecekler. Sorgulama işlemleri, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel aday şifresi kullanılarak saniyeler içinde gerçekleştirilebilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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