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Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:09 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:11

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde

Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan YKS sonrası gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından puanların ilan edileceği tarihi sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi takvimle merak edilen günü netleştirdi. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman gelecek, erken açıklanır mı? İşte güncel bilgiler.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ardından adaylar için en heyecanlı bekleme süreci başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen oturumların cevap kağıtları optik okuyucularda titizlikle değerlendiriliyor. Geleceklerini şekillendirecek puanları ve başarı sıralamalarını görmeyi bekleyen binlerce genç, internet arama motorlarında resmi duyuruları yakından takip ediyor. YKS sonuç ekranı başında heyecan dolu bekleyiş başladı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde

ÖSYM SINAV TAKVİMİNE GÖRE 2026 YKS SONUÇ GÜNÜ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan güncel 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi internet adresine giriş yaparak elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekler.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de değerlendirme işlemlerinin beklenenden önce bitip bitmeyeceği. ÖSYM, geçmiş yıllarda veri kontrol süreçlerinin hızla tamamlanması durumunda sınav sonuçlarını takvimde belirtilen günden 1 ila 3 gün öncesinde erişime açabiliyordu. Ancak şu an için kurumdan gelen resmi bir "erken açıklama" duyurusu bulunmuyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde

2026 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları açıklandığında adayların adreslerine herhangi bir fiziki veya basılı belge gönderilmeyecek. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda ilan edilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin veri tabanı olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasını kullanarak puan kartlarına güvenli bir şekilde erişebilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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