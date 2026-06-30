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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:11
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 YKS sonuç zamanı ÖSYM takviminde
Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan YKS sonrası gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından puanların ilan edileceği tarihi sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi takvimle merak edilen günü netleştirdi. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman gelecek, erken açıklanır mı? İşte güncel bilgiler.