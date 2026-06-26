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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:34
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?
YKS 2026 sınav sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday gözünü ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sonuçların ne zaman ilan edileceğini ve tercih sürecinin hangi tarihler arasında başlayacağını araştırıyor. Sınav sonuçlarının ardından tercih maratonu başlayacak.