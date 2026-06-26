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Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:34

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?

YKS 2026 sınav sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday gözünü ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sonuçların ne zaman ilan edileceğini ve tercih sürecinin hangi tarihler arasında başlayacağını araştırıyor. Sınav sonuçlarının ardından tercih maratonu başlayacak.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası heyecan sürerken, adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM'nin duyuracağı takvime göre YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak ve adaylar puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapacak. Tercih tarihleri ise sonuçların açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2026 sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih sürecinin de kısa süre içinde başlaması öngörülüyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 yılı tercih takvimini henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamaları referans alındığında, tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasını takip eden haftada, yani Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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