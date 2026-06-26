YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS tercihleri hangi tarihte alınacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası heyecan sürerken, adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM'nin duyuracağı takvime göre YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak ve adaylar puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapacak. Tercih tarihleri ise sonuçların açıklanmasıyla birlikte netleşecek.