Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
15:35
YKS SORULARI 2023 || TDK'ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?
karlısında ter döken adaylar yazım yanlışı sorularının doğru yanıtlarını arıyor. Bu noktada TYT'de çıkan bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı nasıl araştırılıyor. Bu yıl TYT Türkçe sorularında adaylara iki yazım kuralları sorusu geldi. Ayrı ve bitişik yazılan kelime bilgisinin sorularda sınavdan çıkanlar bilinçaltı nasıl yazılır araştırıyor. Peki, bilinçaltı kelimesi birleşik mi yoksa bilinç altı olarak ayrı mı yazılır? İşte, yanıtı…