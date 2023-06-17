YKS SORULARI 2023 || TDK’ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?

YKS soruları 2023 ile ilgili araştırmalar sınavın 13.00 itibariyle bitmesinin akabinde öğrencilerin gündemine oturdu. TYT Türkçe soruları karşısında ter döken adaylar iki adet yazım yanlışı sorusu ile karşılaşırken öğrencilerin dilbilgisi becerileri ölçüldü. Bu noktada adaylar bilinçaltı nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu'na göre bilinçaltı doğru yazılışı nasıldır araştırıyor. Peki, bilinçaltı kelimesi birleşik mi yoksa bilinç altı olarak ayrı mı yazılır? İşte, yanıtı…