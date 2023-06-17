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Haberler Fotohaber YKS SORULARI 2023 || TDK'ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:35

YKS SORULARI 2023 || TDK'ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?

karlısında ter döken adaylar yazım yanlışı sorularının doğru yanıtlarını arıyor. Bu noktada TYT'de çıkan bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı nasıl araştırılıyor. Bu yıl TYT Türkçe sorularında adaylara iki yazım kuralları sorusu geldi. Ayrı ve bitişik yazılan kelime bilgisinin sorularda sınavdan çıkanlar bilinçaltı nasıl yazılır araştırıyor. Peki, bilinçaltı kelimesi birleşik mi yoksa bilinç altı olarak ayrı mı yazılır? İşte, yanıtı…

YKS SORULARI 2023 || TDK’ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?

YKS soruları 2023 ile ilgili araştırmalar sınavın 13.00 itibariyle bitmesinin akabinde öğrencilerin gündemine oturdu. TYT Türkçe soruları karşısında ter döken adaylar iki adet yazım yanlışı sorusu ile karşılaşırken öğrencilerin dilbilgisi becerileri ölçüldü. Bu noktada adaylar bilinçaltı nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu'na göre bilinçaltı doğru yazılışı nasıldır araştırıyor. Peki, bilinçaltı kelimesi birleşik mi yoksa bilinç altı olarak ayrı mı yazılır? İşte, yanıtı…

YKS SORULARI 2023 || TDK’ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?

TDK'YE GÖRE BİLİNÇALTI MI BİLİNÇ ALTI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre bilinçaltı kelimesi birleşik olarak yazılmalıdır: bilinçaltı

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

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YKS SORULARI 2023 || TDK’ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?

Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, ayaküstü, bayramüstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri vb.

YKS SORULARI 2023 || TDK’ye Göre Bilinç Altı - Bilinçaltı Nasıl Yazılmalıdır? TYT Türkçe Bilinçaltı doğru yazılışı nedir?
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