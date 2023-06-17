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Haberler Fotohaber YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:04

YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavdaki Türkçe sorular karlısında ter döken adaylar yazım yanlışı sorularının doğru yanıtlarını arıyor. Bu noktada TYT'de çıkan yazıhane kelimesinin doğru yazılışı nasıl araştırılıyor. Bu yıl TYT Türkçe sorularında adaylara iki yazım kuralları sorusu geldi. Ayrı ve bitişik yazılan kelime bilgisinin sorularda sınavdan çıkanlar yazıhane nasıl yazılır araştırıyor. İşte, TDK'ye göre yazıhane nasıl yazılır cevabı…

YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?

YKS soruları 2023 ile ilgili araştırmalar sınavın 13.00 itibariyle bitmesinin akabinde öğrencilerin gündemine oturdu. TYT Türkçe soruları karşısında ter döken adaylar iki adet yazım yanlışı sorusu ile karşılaşırken öğrencilerin dilbilgisi becerileri ölçüldü. Bu noktada adaylar yazıhane nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu'na göre yazıhanenin doğru yazılışı nasıldır araştırıyor. İşte, yazıhane doğru yazılışı…

YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?

TDK'YE GÖRE YAZIHANE NASIL YAZILIR?

TDK'ye göre yazıhanenin yazımı şu şekilde olmalıdır: yazıhane

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

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YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?

Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane; beyanname, kanunname, seyahatname, siyasetname; amcazade, dayızade, teyzezade vb.

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