Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
15:04
YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?
YKS sınavının ilk oturumu olan TYT milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavdaki Türkçe sorular karlısında ter döken adaylar yazım yanlışı sorularının doğru yanıtlarını arıyor. Bu noktada TYT'de çıkan yazıhane kelimesinin doğru yazılışı nasıl araştırılıyor. Bu yıl TYT Türkçe sorularında adaylara iki yazım kuralları sorusu geldi. Ayrı ve bitişik yazılan kelime bilgisinin sorularda sınavdan çıkanlar yazıhane nasıl yazılır araştırıyor. İşte, TDK'ye göre yazıhane nasıl yazılır cevabı…