YKS SORULARI 2023 || YAZIHANE nasıl yazılır? 2023 TYT Türkçe sorusu yazıhane TDK’ye göre nasıl yazılır?

YKS soruları 2023 ile ilgili araştırmalar sınavın 13.00 itibariyle bitmesinin akabinde öğrencilerin gündemine oturdu. TYT Türkçe soruları karşısında ter döken adaylar iki adet yazım yanlışı sorusu ile karşılaşırken öğrencilerin dilbilgisi becerileri ölçüldü. Bu noktada adaylar yazıhane nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu'na göre yazıhanenin doğru yazılışı nasıldır araştırıyor. İşte, yazıhane doğru yazılışı…