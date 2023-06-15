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Haberler Fotohaber YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr üzerinden görüntülenebilecek!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:02

YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr üzerinden görüntülenebilecek!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak üç oturumlu sınav için geri sayım başladı. Adaylara ilk oturum olan TYT'de 120 soru, ikinci oturum AYT'de 160 soru, üçüncü oturum YDT'de ise 80 soru yöneltilecek. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözünü gelecek açıklamaya çevirecek. 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile görüntüleme ekranı…

YKS soruları ve cevap anahtarı! 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

YKS sınav soruları ve cevapları sınavın hemen ardından adayların gündemindeki yerini alacak. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının ilk oturumu TYT, 17 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. İkinci oturumu AYT ile üçüncü oturumu YDT ise 18 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın ardından puanlarını hesaplamak, kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday YKS sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arayacak. 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak! Peki, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

YKS soruları ve cevap anahtarı! 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

YKS NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

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YKS soruları ve cevap anahtarı! 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

ÖSYM YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda TYT sorularının Cumartesi günü sınavdan birkaç saat sonra, AYT ve YDT sorularının ise Pazar günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

YKS soruları ve cevap anahtarı! 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

ÖSYM YKS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.

2023 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS soruları ve cevap anahtarı! 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

17 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

18 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek.

18 Haziran Pazar günü uygulanacak olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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