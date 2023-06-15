YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevapları sabah.com.tr üzerinden görüntülenebilecek!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:02

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak üç oturumlu sınav için geri sayım başladı. Adaylara ilk oturum olan TYT'de 120 soru, ikinci oturum AYT'de 160 soru, üçüncü oturum YDT'de ise 80 soru yöneltilecek. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözünü gelecek açıklamaya çevirecek. 2023 TYT, AYT, YDT YKS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile görüntüleme ekranı…