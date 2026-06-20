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YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 | ÖSYM ile TYT soruları ve YKS cevap anahtarı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 14:31
YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 | ÖSYM ile TYT soruları ve YKS cevap anahtarı açıklandı mı?
Milyonlarca adayın katılım sağladığı üniversite sınav maratonunun ilk oturumu bugün tamamlandı. 2026 YKS soruları ve TYT cevap anahtarı sınav salonlarından çıkan öğrencilerin net durumlarını kontrol etmek amacıyla oldukça önem taşıyor. ÖSYM'nin resmi duyurularına yönelen öğrenci adayları Temel Yeterlilik Testi kapsamında dijital platformlarda güncel sorgulama ekranlarını aratmayı sürdürüyor. Peki, TYT soruları yayımlandı mı, YKS cevapları ne zaman yayımlanır?