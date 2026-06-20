YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 | ÖSYM ile TYT soruları ve YKS cevap anahtarı açıklandı mı?

2026 YKS SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS kapsamındaki soru kitapçıklarını genellikle tüm oturumlar eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor. Geçmiş yıllardaki merkezi sınav uygulamaları referans alındığında, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) süreçlerinin bütünüyle son bulması bekleniyor.

Bu doğrultuda, takvimin son ayağı olan YDT oturumunun bitiş düdüğüyle birlikte dijital sistemde yeniden araştırmaların aktif hale gelmesi ve YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarının toplu şekilde gelmesi bekleniyor.