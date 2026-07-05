YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

2026 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.