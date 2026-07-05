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YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?
Giriş Tarihi: 05.07.2026 01:09
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 01:13
YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?
YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, alacakları puanlara göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. Bu süreçte adaylar, geçmiş yıllara ait taban puanlar ve başarı sıralamalarını inceleyerek kendilerine uygun tercih listesini hazırlayacak.Özellikle 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi üniversitelere yerleşilebileceği adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte YKS taban puanlafrı ve sıralamalar...