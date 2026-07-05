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Haberler Fotohaber YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?
Giriş Tarihi: 05.07.2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 01:13

YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, alacakları puanlara göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. Bu süreçte adaylar, geçmiş yıllara ait taban puanlar ve başarı sıralamalarını inceleyerek kendilerine uygun tercih listesini hazırlayacak.Özellikle 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi üniversitelere yerleşilebileceği adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte YKS taban puanlafrı ve sıralamalar...

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YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

YKS taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih hazırlığı yapan adayların yakından takip ettiği veriler arasında bulunuyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, puanlarına uygun üniversite ve bölümleri değerlendirerek tercih listelerini oluşturacak.

YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

2026 YKS TERCİH DÖNEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Üniversite tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih süresi boyunca en fazla 24 programı listelerine ekleyebilecek. İşlemlerin tamamlanabilmesi için tercihlerin sistem üzerinden kaydedilip onaylanması gerekir. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun dikkatlice incelenmesi öneriliyor.

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YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

2026 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
  • Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Adalet
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çocuk Gelişimi
  • İç Mekan Tasarımı
YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

  • Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

  • İlahiyat (AÖF)
  • Açıköğretim İşletme / İktisat
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

  • Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
  • Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
  • Tarih – Devlet üniversiteleri
  • İktisat / İşletme
  • Rekreasyon
  • Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

  • Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
  • Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Felsefe
  • Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
YKS taban puanları ve sıralamalar: YKS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi bölüme yerleşirim?

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

  • Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
  • PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
  • Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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