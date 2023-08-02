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Haberler Fotohaber YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:11

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ardından sonuçlarını öğrenen adaylar üniversite tercih işlemlerine başladı. Devam eden süreçte listeler sisteme kaydedilmeye devam ediyor. İşlemlerini tamamlayanlar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arıyor. Hangi üniversite ve bölümü kazandıklarını öğrenecek adaylar YKS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. YÖK ATLAS ve ÖSYM üzerinden listelerini hazırlayan adaylar listelerini tamamlıyor. Peki, YKS tercih son gün ne zaman? İşte, 2023 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden gerçekleşen araştırmalar hız kazandı. Listelerini YÖK sistemine gönderen adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Üniversite tercihleri devam ediyor. Son tarih için geri sayım başlaı. 2023 YKS tercih son gün ardından sonuçlar beklenmeye başlayacak. İşte, YKS tercih sonuçları ile üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlaar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sona erecek. YKS üniversite tercih sonuçlarının 8 Ağustos sonrası 1-2 hafta içerisinde adaylar ile buluşması bekleniyor.

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