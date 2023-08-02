Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:11

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile 2023 YKS tercih son gün için geri sayım başladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ardından sonuçlarını öğrenen adaylar üniversite tercih işlemlerine başladı. Devam eden süreçte listeler sisteme kaydedilmeye devam ediyor. İşlemlerini tamamlayanlar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arıyor. Hangi üniversite ve bölümü kazandıklarını öğrenecek adaylar YKS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. YÖK ATLAS ve ÖSYM üzerinden listelerini hazırlayan adaylar listelerini tamamlıyor. Peki, YKS tercih son gün ne zaman? İşte, 2023 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler…