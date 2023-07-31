YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! (sonuc.osym.gov.tr)

YKS tercih sonuçları üniversite tercih döneminin gelmesiyle birlikte araştırılıyor. 20 Temmuz tarihinde açıklanan sınav sonuçları ardından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınan üniversite tercihleri başladı. Listelerini tamamlayan adaylar üniversite tercih sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM (ais.osym.gov.tr) üzerinden kontrol edilen süreçte 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirme sonucu sonrası herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar 2. Ek tercih dönemi için harekete geçecek. İşte, YKS üniversite tercih sonuçları hakkında merak edilenler…