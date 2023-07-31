YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! (sonuc.osym.gov.tr)

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

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