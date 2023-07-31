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Haberler Fotohaber YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! (sonuc.osym.gov.tr)
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:49

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! (sonuc.osym.gov.tr)

YKS tercih sonuçları üniversite tercih döneminin gelmesiyle birlikte araştırılıyor. 20 Temmuz tarihinde açıklanan sınav sonuçları ardından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınan üniversite tercihleri başladı. Listelerini tamamlayan adaylar üniversite tercih sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM (ais.osym.gov.tr) üzerinden kontrol edilen süreçte 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirme sonucu sonrası herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar 2. Ek tercih dönemi için harekete geçecek. İşte, YKS üniversite tercih sonuçları hakkında merak edilenler…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih sonucu sorgulama ekranı içi gözler sonuc.osym.gov.tr adresinde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı puanı ile ön lisans ve lisans programlarına yerleşecek adaylar, tercih listelerini sisteme kaydetmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklaması ile bekleniyor. Adaylar, sonuçlar sonrası elektronik kayıt sistemine yönelmeyi bekliyor. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. YKS üniversite tercih sonuçları 2023 tarihi hakkında merak edilenler...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! sonuc.osym.gov.tr

2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Adaylar, geçtiğimiz yılın tabloları ile işlemlerini gerçekleştiriyor:

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi gündemde! sonuc.osym.gov.tr

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlaar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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