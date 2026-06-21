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Haberler Fotohaber YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:10

YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

YKS maratonu bugün gerçekleştirilecek olan AYT ve YDT oturumlarıyla birlikte sona erecek. Sınavın ilk ayağı olan TYT ise dün yapıldı. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler sonuç tarihlerine çevrilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre sonuçlar 22 Temmuz tarihinde açıklanacak. Ardından ise YKS tercihleri başlayacak.

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YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte soruları sınavdan çıkan adaylar tarafından merak ediliyor. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK!

YKS maratonu bugün yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. 2026 YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

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YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine odaklanacak. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ÖSYM, 2026 YKS tercih takvimini ise henüz yayımlamadı. Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'ta başlamıştı.

YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Bu yıl sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih sürecinin yine Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması tahmin ediliyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.

YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

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