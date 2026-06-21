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YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:10
YKS TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
YKS maratonu bugün gerçekleştirilecek olan AYT ve YDT oturumlarıyla birlikte sona erecek. Sınavın ilk ayağı olan TYT ise dün yapıldı. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler sonuç tarihlerine çevrilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre sonuçlar 22 Temmuz tarihinde açıklanacak. Ardından ise YKS tercihleri başlayacak.