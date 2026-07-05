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Haberler Fotohaber YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 16:03

YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!

Haziran ayında tamamlanan TYT, AYT, YDT oturumlarının ardından gözler 2026 YKS sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi 2026 yılı sınav ve sonuç takvimiyle birlikte, adayların geleceğini şekillendirecek kritik süreç netlik kazandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek için puanlarını ve başarı sıralamalarını merak eden öğrenciler ile velileri, arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor.

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YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği kritik tarih; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde yayımlanan güncel kılavuzla kesinleşti. Takvime göre, 2026 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları için Temmuz ayının ilerleyen günlerinde heyecanlı bekleyiş sonlanacak. Böylece adayların testlerdeki doğru-yanlış sayıları, ham puanları, yerleştirme puanları ve en önemlisi tercih listelerini oluştururken baz alacakları Türkiye geneli başarı sıralamaları belli olacak.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan güncel 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi internet adresine giriş yaparak elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekler.

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YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!

YKS ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de değerlendirme işlemlerinin beklenenden önce bitip bitmeyeceği. ÖSYM, geçmiş yıllarda veri kontrol süreçlerinin hızla tamamlanması durumunda sınav sonuçlarını takvimde belirtilen günden 1 ila 3 gün öncesinde erişime açabiliyordu. Ancak şu an için kurumdan gelen resmi bir "erken açıklama" duyurusu bulunmuyor.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları yalnızca dijital ortamda ilan edilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin veri tabanı olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasını kullanarak puan kartlarına güvenli bir şekilde erişebilecek.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik dönem olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve kesin tarihleri yayımlamadı ancak geçmiş yılların takvim pratiklerine bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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