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YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!
Giriş Tarihi: 05.07.2026 16:03
YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi | 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Duyurdu!
Haziran ayında tamamlanan TYT, AYT, YDT oturumlarının ardından gözler 2026 YKS sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi 2026 yılı sınav ve sonuç takvimiyle birlikte, adayların geleceğini şekillendirecek kritik süreç netlik kazandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek için puanlarını ve başarı sıralamalarını merak eden öğrenciler ile velileri, arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor.