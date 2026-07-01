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Haberler Fotohaber YKS ( TYT, AYT, YDT ) Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:47

YKS ( TYT, AYT, YDT ) Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında üç oturum halinde tamamlanan sınav maratonun ardından, TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamaları temmuz ayı içinde adayların erişimine açılacak. Kritik duyurunun hemen ardından başlayacak olan üniversite tercih süreci ise ÖSYM tarafından güncellenen kılavuz kurallarına göre yapılacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adayların gözü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. 20-21 Haziran tarihlerinde tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından, sınav kağıtlarının optik okuma ve değerlendirme süreçlerinde sona yaklaşıldı. Böylece 2026 KPSS sonuçları için geri sayım hızlandı.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan güncel 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi internet adresine giriş yaparak elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekler.

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YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de değerlendirme işlemlerinin beklenenden önce bitip bitmeyeceği. ÖSYM, geçmiş yıllarda veri kontrol süreçlerinin hızla tamamlanması durumunda sınav sonuçlarını takvimde belirtilen günden 1 ila 3 gün öncesinde erişime açabiliyordu. Ancak şu an için kurumdan gelen resmi bir "erken açıklama" duyurusu bulunmuyor.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları yalnızca dijital ortamda ilan edilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin veri tabanı olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasını kullanarak puan kartlarına güvenli bir şekilde erişebilecek.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik dönem olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve kesin tarihleri yayımlamadı ancak geçmiş yılların takvim pratiklerine bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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