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YKS ( TYT, AYT, YDT ) Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:47
YKS ( TYT, AYT, YDT ) Sonuç Takvimi 2026 | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile netleşti!
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayında üç oturum halinde tamamlanan sınav maratonun ardından, TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamaları temmuz ayı içinde adayların erişimine açılacak. Kritik duyurunun hemen ardından başlayacak olan üniversite tercih süreci ise ÖSYM tarafından güncellenen kılavuz kurallarına göre yapılacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?