Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:11

YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

"YKS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanır?" soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Böylece milyonlarca üniversite adayının katılımıyla tamamlanan 2026 YKS TYT, AYT oturumlarının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak resmi duyuruya çevrildi. Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarının erişime açılması ile tahmini puan ve sıralama hesaplamaları yapmaya başlayacak.

  • ABONE OL
YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu boyunca TYT, AYT, YDT olmak üzere üç farklı oturumda ter döken adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumartesi sabahı gerçekleştirilen TYT sonrasında bugün de AYT tamamlandı. Bugün saat 15.45'te başlayan YDT oturumu ise 17.45'te sona erecek. Böylece adaylar, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek ve net sayılarını hesaplayabilmek amacıyla ÖSYM'nin soruları ve cevapları erişe açma durumunu takip etmeye başladı. İşte YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tahmini senaryo;

YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

2026 YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2026 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Resmi PDF dosyaları yalnızca ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

TYT - YDT - AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre cevap anahtarları genellikle tüm oturumlar tamamlandıktan birkaç saat sonra yayımlanıyor. Bu nedenle 2026 YKS TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Son oturum olan YDT'nin 17:45'te sona ereceği düşünüldüğünde, soru kitapçığının bu akşam erişime açılması öngörülüyor.

YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

ADAYLAR NE YAPMALIDIR?

Sosyal medyada dolaşan PDF ve cevap listeleri resmi değildir. En doğru ve güncel bilgi için yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS sistemi takip edilmelidir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA