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YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:11
YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?
"YKS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanır?" soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Böylece milyonlarca üniversite adayının katılımıyla tamamlanan 2026 YKS TYT, AYT oturumlarının ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak resmi duyuruya çevrildi. Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarının erişime açılması ile tahmini puan ve sıralama hesaplamaları yapmaya başlayacak.