YKS TYT- AYT-YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı: 2026 YKS soru ve cevapları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu boyunca TYT, AYT, YDT olmak üzere üç farklı oturumda ter döken adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumartesi sabahı gerçekleştirilen TYT sonrasında bugün de AYT tamamlandı. Bugün saat 15.45'te başlayan YDT oturumu ise 17.45'te sona erecek. Böylece adaylar, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek ve net sayılarını hesaplayabilmek amacıyla ÖSYM'nin soruları ve cevapları erişe açma durumunu takip etmeye başladı. İşte YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tahmini senaryo;