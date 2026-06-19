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Haberler Fotohaber YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021-2025) | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı
Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:54

YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021-2025) | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarları, sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yarın gerçekleştirilecek TYT oturumu öncesinde soru tarzlarını incelemek, konu dağılımlarını görmek ve sınav pratiği yapmak isteyen öğrenciler geçmiş yılların sorularına yöneliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarları yoğun ilgi görüyor.

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YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR 2021-2025 | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

YKS heyecanı sürerken gözler TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınava bir gün kala eksiklerini gözden geçirmek ve soru çözüm alışkanlığını pekiştirmek isteyen adaylar, geçmiş yıllarda çıkan soruları yeniden inceliyor. 2021-2025 yılları arasında uygulanan TYT sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınav öncesi son tekrarlarını yapan öğrenciler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR 2021-2025 | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

YKS 2026 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te yapılacak.

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YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR 2021-2025 | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

ÖSYM YAYIMLADI: YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021- 2025)

ÖSYM tarafından geçmiş yılların, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, soruları ve cevapları yayımlandı.

2025 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2024 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR 2021-2025 | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

2023 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR 2021-2025 | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

ÖSYM AİS 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR 2021-2025 | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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