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YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021-2025) | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı
Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:54
YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021-2025) | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı
YKS çıkmış sorular ve cevap anahtarları, sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yarın gerçekleştirilecek TYT oturumu öncesinde soru tarzlarını incelemek, konu dağılımlarını görmek ve sınav pratiği yapmak isteyen öğrenciler geçmiş yılların sorularına yöneliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarları yoğun ilgi görüyor.