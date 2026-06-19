YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021-2025) | TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

YKS heyecanı sürerken gözler TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınava bir gün kala eksiklerini gözden geçirmek ve soru çözüm alışkanlığını pekiştirmek isteyen adaylar, geçmiş yıllarda çıkan soruları yeniden inceliyor. 2021-2025 yılları arasında uygulanan TYT sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınav öncesi son tekrarlarını yapan öğrenciler için önemli bir kaynak oluşturuyor.