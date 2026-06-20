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YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:46
YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?
YKS sınav gününde adayların merak ettiği kurallar yeniden gündeme geldi. Sınav salonuna giriş saatleri, sınav süresi ve adayların en erken ne zaman çıkabileceği araştırılıyor. Özellikle TYT'de ilk kaç dakika ve son kaç dakika salonun terk edilemeyeceği, sınava katılan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda TYT oturumuna ilişkin detaylar netlik kazandı.