YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar sınav heyecanı yaşarken, çıkış kuralları da merak konusu oldu. Sınavın başlamasının ardından öğrenciler, en erken saat kaçta salondan ayrılabileceklerini ve ilk kaç dakika çıkışın yasak olduğunu araştırıyor. TYT oturum süresi ve sınav salonlarından çıkışa ilişkin uygulamalar ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre yürütülüyor. Adayların mağduriyet yaşamamaları için süre kurallarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.