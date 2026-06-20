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Haberler Fotohaber YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:46

YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS sınav gününde adayların merak ettiği kurallar yeniden gündeme geldi. Sınav salonuna giriş saatleri, sınav süresi ve adayların en erken ne zaman çıkabileceği araştırılıyor. Özellikle TYT'de ilk kaç dakika ve son kaç dakika salonun terk edilemeyeceği, sınava katılan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda TYT oturumuna ilişkin detaylar netlik kazandı.

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YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar sınav heyecanı yaşarken, çıkış kuralları da merak konusu oldu. Sınavın başlamasının ardından öğrenciler, en erken saat kaçta salondan ayrılabileceklerini ve ilk kaç dakika çıkışın yasak olduğunu araştırıyor. TYT oturum süresi ve sınav salonlarından çıkışa ilişkin uygulamalar ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre yürütülüyor. Adayların mağduriyet yaşamamaları için süre kurallarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS TYT'DE İLK KAÇ DAKİKA ÇIKILMAZ?

TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) sınav süresinin ilk 120 dakikası (2 saat) tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasaktır.

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YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

TYT'DEN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

Saat 10.15'te başlayan sınavda en erken saat 12.15'te, en geç ise 12.45'te çıkabilirsiniz; bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.

YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

2026 YKS TYT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü sabah 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

YKS TYT SINAV SAATLERİ | ÖSYM ile YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU VAR?

TYT (Temel Yeterlilik Testi) 165 dakika sürecek.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) toplam 120 sorudan oluşur. Sınavda adaylara 135 dakika (2 saat 15 dakika) cevaplama süresi verilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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