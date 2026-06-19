Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 22:37

YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

YKS 2026 heyecanı başlarken adaylar sınav saatleri ve oturum sürelerine odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için giriş kuralları ve oturum takvimini yakından takip ediyor. Özellikle "YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?" soruları sınav öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

  • ABONE OL
YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

Üniversite sınavına sayılı günler kala adaylar, YKS oturumlarının saat ve süre bilgilerine odaklandı. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav günü planlamalarını yapabilmek için oturum takvimini yakından takip ediyor. Sınav giriş saatleri, oturum süreleri ve sonuç takvimi, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte YKS sürecine ilişkin öne çıkan detaylar...

YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

YKS - TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00'te sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

YKS - AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

AYT (Alan Yeterlilik Testleri), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakikalık sürenin ardından saat 13.15'te sona erecek.

YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA