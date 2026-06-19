YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

Üniversite sınavına sayılı günler kala adaylar, YKS oturumlarının saat ve süre bilgilerine odaklandı. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav günü planlamalarını yapabilmek için oturum takvimini yakından takip ediyor. Sınav giriş saatleri, oturum süreleri ve sonuç takvimi, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte YKS sürecine ilişkin öne çıkan detaylar...