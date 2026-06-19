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YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 22:37
YKS - TYT SINAV SÜRELERİ: YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?
YKS 2026 heyecanı başlarken adaylar sınav saatleri ve oturum sürelerine odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için giriş kuralları ve oturum takvimini yakından takip ediyor. Özellikle "YKS - TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?" soruları sınav öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.