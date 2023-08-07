YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

ÖSYM'nin YKS üniversite tercih sonuçları açıklaması bekleniyor. Tercihlerde son gün gelirken https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde heyecanlı bekleyiş başlıyor. Hedefledikleri üniversite ve bölüme göre listelerini hazırlayan adaylar yerleştirme sonucu sorgulama işlemlerine başlamaya hazırlanıyor. 2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Üniversite kayıtları için beklemeye başlayanlar sonuç tarihini araştırıyor. YKS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranında olacak. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur? İşte, detaylar…