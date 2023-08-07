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Giriş Tarihi: 07.08.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 19:23

YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

ÖSYM'nin YKS üniversite tercih sonuçları açıklaması bekleniyor. Tercihlerde son gün gelirken https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde heyecanlı bekleyiş başlıyor. Hedefledikleri üniversite ve bölüme göre listelerini hazırlayan adaylar yerleştirme sonucu sorgulama işlemlerine başlamaya hazırlanıyor. 2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Üniversite kayıtları için beklemeye başlayanlar sonuç tarihini araştırıyor. YKS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranında olacak. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur? İşte, detaylar…

YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

YKS tercih sonuçları tarihi araştırılıyor. Üniversite tercihleri 8 Ağustos tarihinde sona ererken sonuçlar için araştırmalar başlayacak. Üniversite tercih sonuçları 2023 şimdiden beklenmeye başladı. Adaylar, listelerini ÖSYM ve YÖK sistemlerine gönderdi. YKS tercih son gün itibarıyla araştırmalar hız kazanıyor. Üniversite taban puanları, başarı sıralamalarına göre tercih başvurularını gerçekleştiren adaylar için son adım kaldı. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS yerleştirme sonuçları hakkında merak edilenler...

YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

YKS TERCİHLERİ SONA ERİYOR!

27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri sona eriyor. Adaylar, listelerini ÖSYM sistemine son olarak 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar gönderilebilecek.

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YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresinden adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilecek.

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