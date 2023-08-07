YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç ekranında olacak! 2023 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerde son gün...

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

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