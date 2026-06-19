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Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 15:01

YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği net hesabı yeniden gündeme geldi. Sınavda işaretlenen doğru ve yanlış cevapların sonuçlara nasıl yansıyacağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kurallara göre hesaplanacak. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, netler nasıl hesaplanıyor?

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YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

2026 YKS heyecanının başlamasıyla birlikte adayların en çok başvuracağı araçların başında net ve puan hesaplama ekranları geliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını sisteme giren öğrenciler, tahmini netlerini, puanlarını ve sıralamalarını görebilecek. ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda ilk puan değerlendirmelerini yapabilecek.

YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

YKS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

YKS kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere tüm oturumlarda standart puanlar hesaplanırken ham puanlar dikkate alınacak. Adayların her bir testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanı (net sayısı) elde edilecek.

Adayın sınavda yaptığı her bir yanlış tercih, toplam doğru sayısından 0,25 net eksilmesine neden oluyor.

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YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YKS kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere tüm oturumlarda uygulanan kural gereği 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.

YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

YKS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların puanları, sınavda yer alan her test için ayrı ayrı değerlendirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan hesaplamada, öncelikle adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor.

Standart puanların belirlenmesinde öncelikle adayların doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilir. Daha sonra, her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir. Bu ham puanlar esas alınarak adayların standart puanları hesaplanır.

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