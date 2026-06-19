YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?

YKS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

YKS kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere tüm oturumlarda standart puanlar hesaplanırken ham puanlar dikkate alınacak. Adayların her bir testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanı (net sayısı) elde edilecek.

Adayın sınavda yaptığı her bir yanlış tercih, toplam doğru sayısından 0,25 net eksilmesine neden oluyor.