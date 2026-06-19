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YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 15:01
YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği net hesabı yeniden gündeme geldi. Sınavda işaretlenen doğru ve yanlış cevapların sonuçlara nasıl yansıyacağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kurallara göre hesaplanacak. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, netler nasıl hesaplanıyor?